Новым тренером «Авангарда» стал Дмитрий Рябыкин

Бывший ассистент главного тренера «Авангарда» Дмитрий Рябыкин возглавил команду на год, сообщила в воскресенье пресс-служба ХК клуба «Авангард».

Генеральный менеджер «Аванграда» Алексей Волков, комментируя назначение, сказал, что сейчас небольшой выбор главных тренеров на рынке. А кандидатура Рябыкина — оптимальна.

«Дать шанс тренеру, который уже на протяжении многих лет работает в штабе, давно стал своим для омских болельщиков, логично и правильно», — сказал Волков.

Контракт с 46-летним Рябыкиным заключили на год. Его могут продлить, если цель сезона будет достигнута.

Бывший тренер Боб Хартли тоже высказался по поводу назначения коллеги. «Для меня ты был легендарным защитником. Ты был для меня невероятным партнером. А сейчас ты выбрал главным тренером. Это отличное решение», — приводит пресс-служба «Авангарда» слова Хартли.

Дмитрий Рябыкин в прошлом защитник, он начинал карьеру в московском «Динамо» в 1995 году. В КХЛ он играл также за СКА, «Трактор», «Югру», но больше всего сезонов провел в «Авангарде». С 2016 года он занимал в омском клубе должность ассистента главного тренера.