Microsoft впервые добавит темы диспетчеру задач

Внешний диспетчера задач Windows сможет меняться и поддерживать эффекты, например, прозрачность и анимацию перемещений окна, как и большинство приложений Windows 11.

Новый дизайн диспетчера задач Windows Insider Microsoft показала в подкасте. В демонстрации он менял внешний вид в зависимости от темы оформления системы. Кроме того, что оформление диспетчера задач будет соответствовать настройкам внешнего вида системы, дополнительно можно выбрать темную или светлую темы оформления.

При настройке темы оформления в Windows 11 пользователю предлагают выбрать основной цвет для создания акцента. Все окна и стандартные приложения после применения настроек автоматически подстроят свое оформление под этот выбор.

На данный момент устаревшие элементы системы, в том числе диспетчер задач, не предполагают изменения темы оформления. Релиз нового дизайна запланирован в обновлении Sun Valley 2 (версия 22H2) осенью.

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