НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Microsoft впервые добавит темы диспетчеру задач

Источник:
Sibnet.ru
1655 0

Внешний диспетчера задач Windows сможет меняться и поддерживать эффекты, например, прозрачность и анимацию перемещений окна, как и большинство приложений Windows 11.

Новый дизайн диспетчера задач Windows Insider Microsoft показала  в подкасте. В демонстрации он менял внешний вид в зависимости от темы оформления системы. Кроме того, что оформление диспетчера задач будет соответствовать настройкам внешнего вида системы, дополнительно можно выбрать темную или светлую темы оформления.

При настройке темы оформления в Windows 11 пользователю предлагают выбрать основной цвет для создания акцента. Все окна и стандартные приложения после применения настроек автоматически подстроят свое оформление под этот выбор.

Настройка темы диспетчера задач
Фото: © Microsoft

На данный момент устаревшие элементы системы, в том числе диспетчер задач, не предполагают изменения темы оформления. Релиз нового дизайна запланирован в обновлении Sun Valley 2 (версия 22H2) осенью.

«ВКонтакте» запустил стриминговый сервис


Еще по теме
Microsoft Edge получит бесплатный встроенный VPN
WhatsApp добавит подключение второго смартфона к аккаунту
Названо самое скачиваемое приложение в мире
WhatsApp позволит сохранять исчезающие сообщения
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
20.04.22, 11:14
4440
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
5592
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
4450
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
5727
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
7438
0
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
5092
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
5741
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
10553
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
9213
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
12932
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»
Галкина на Первом канале заменит Цискаридзе
Автоэксперт дал пессимистичный прогноз по АвтоВАЗу
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Alhazred

С чего они вдруг решили что Калибры похожи на их модернизированные древние Томагавки? Як дыти)))

_ASUS__

этот клоун занимается распространением откровенного вранья уже на протяжении как минимум десятка лет

Sovik

"Применение ФАБ-3000 по "Азовстали" сразу после разговора Путина и штатского Шойгу"Они не говорили, что...

slavaynin

так же как и не расширения нато