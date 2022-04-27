Apple представила сервис для самостоятельной починки iPhone

Американская компания Apple запустила программу Self Service Repair, благодаря которой пользователи смогут покупать оригинальные комплектующие и инструменты для iPhone.

Кроме этого, корпорация опубликовала полное руководства по сборке, так что все желающие смогут самостоятельно починить свой смартфон. Ранее политика Apple предполагала починку фирменных устройств только в официальных сервисах.

Комплектующие доступны для iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения. Купить можно дисплеи, камеры и аккумуляторы. В магазине доступно свыше 200 запчастей и инструментов. Также можно взять некоторые инструменты в аренду.

Apple также собирается возвращать часть денег за новые детали, если пользователи отправят старые на переработку. Например, аккумулятор для iPhone 12 или 13 можно приобрести за 69 долларов, при сдаче старого покупатель вернет 24 доллара.