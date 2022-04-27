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Вышла первая версия Android 13

Источник:
Phonearena
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Фото: © Sibnet.ru

Google представила первую бета-версию своей новой операционной системы Android 13. До этого она была доступна только для разработчиков.

Бета-версию пока можно установить только на смартфоны Google Pixel, для этого потребуется участие в фирменной программе тестирования. По плану, компания выпустит еще четыре бета-версии, после чего выйдет финальный вариант Android 13.

Предполагается, что новейшая операционная система от Google начнет распространяться в августе или сентябре 2022 года. Разработчики официально расскажут про особенности Android 13 на мероприятии Google I/O, которое стартует в США 11 мая.

Первыми серийными смартфонами с предустановленной Android 13 станут Pixel 7 и Pixel 7 Pro, они выйдут осенью этого года.

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Топ комментариев

pepelmetal

А какая разница? Новость то хорошая

_ASUS__

гитлер тоже заявлял о скором взятии москвы ... потом протрезвел расстроился и застрелился

pepelmetal

"Польская сторона утверждает, что Москва не проинформировала Польшу о приостановке газовых поставок!...

pepelmetal

Не удивительно, столько нациков к себе впустили! И это только начало!