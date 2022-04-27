Вышла первая версия Android 13

Google представила первую бета-версию своей новой операционной системы Android 13. До этого она была доступна только для разработчиков.

Бета-версию пока можно установить только на смартфоны Google Pixel, для этого потребуется участие в фирменной программе тестирования. По плану, компания выпустит еще четыре бета-версии, после чего выйдет финальный вариант Android 13.

Предполагается, что новейшая операционная система от Google начнет распространяться в августе или сентябре 2022 года. Разработчики официально расскажут про особенности Android 13 на мероприятии Google I/O, которое стартует в США 11 мая.

Первыми серийными смартфонами с предустановленной Android 13 станут Pixel 7 и Pixel 7 Pro, они выйдут осенью этого года.