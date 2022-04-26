Россиянам предложат восстановленные смартфоны

Крупнейшие российские продавцы электроники запустят продажи восстановленных смартфонов — бывших в употреблении устройств, которые прошли специальную процедуру проверки работоспособности и получили гарантию.

Так, перепродажу подержанных смартфонов уже пробуют «Связной» и «Ситилинк», пишет RSpectr. В «Связном» недавно стартовал проект «Техника с пробегом», предполагающий выкуп у пользователей подержанных смартфонов с последующей их перепродажей.

Партнером такой схемы стала компания Smart Bazar, которая предоставляет софт для проверки оборудования и обеспечивает выкуп устройств. После многоступенчатой оценки гаджет поступает в сервисный центр, а затем в продажу.

В свою очередь, «Ситилинк» реализует совместный проект по продаже подержанных iPhone с гарантией с компанией CleverCel. В ближайшее время в сегмент продаж восстановленной техники также выйдет компания «Мегафон».

Эксперты отмечают, что из-за санкций в Россию уже почти два месяца не поставляется импортная техника. В результате компании ищут способы заместить первичные продажи — в первую очередь, за счет выхода на вторичный рынок.