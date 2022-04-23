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Капризов установил клубный рекорд в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Осипов Александр

Российский нападающий Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», впервые в истории данного клуба НХЛ преодолев отметку в 100 очков за сезон.

Достижение было установлено в матче «Миннесота» — «Сиэтл». Капризов в итоге поучаствовал в трех голевых атаках своей команды, а также отметился голом. Нападающий набрал в матче четыре очка результативности, а команда победила со счетом 6:3.

Сейчас в активе Капризова 101 балл — он забросил 45 шайб и сделал 56 результативных передач. Национальная хоккейная лига признала Капризова лучшим игроком дня. По итогам прошлого сезона россиянин получил приз «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку НХЛ.

«Это огромное достижение. Огромное спасибо болельщикам, моим товарищам по команде. Это огромное достижение, я очень благодарен и счастлив. Очевидно, что командная победа была очень важна и сделала все намного приятнее», — цитирует Капризова сайт НХЛ.

Капризов перешел в «Миннесоту» летом 2020 года из московского ЦСКА. В составе московских армейцев форвард выигрывал Кубок Гагарина (2019), в составе сборной России — Олимпийские игры (2018).

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