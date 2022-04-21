Россияне подготовят групповой иск к Apple

Россияне готовят групповой иск к Apple из-за отключения в России сервиса Apple Pay и отказа в поставке устройств на российский рынок. По мнению юристов, это причинило моральные страдания и снизило ценность проданных устройств.

Юристы адвокатского бюро CLP посчитали, что ограничения на продажу устройств и работу сервисов Apple в России несут дискриминационный характер, нарушают права и интересы потребителей и пригласили всех, считающих себя потерпевшими, принять участие в коллективном иске, сообщает «Финансовая Газета».

«Действия компании Apple следует квалифицировать как умышленное причинение морального вреда российским пользователям и владельцам устройств Apple в попытке повлиять на настроения в обществе в целом. Размер взыскания должен быть существенным для целей компенсации причиненного морального вреда», — отметил юрист CLP Константин Лукоянов.

Apple ограничила продажу iPhone, MacBook и другой техники в России 1 марта из-за проводимой Специальной военной операции на Украине. Россиянам стала недоступна платежная система Apple Pay, а из App Store удаляются приложения санационных организаций и некоторые развлекательные сервисы.

Найден способ разблокировать Apple Pay в России