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Россияне подготовят групповой иск к Apple

Источник:
Sibnet.ru
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IPhone в руках
Фото: © Sibnet.ru

Россияне готовят групповой иск к Apple из-за отключения в России сервиса Apple Pay и отказа в поставке устройств на российский рынок. По мнению юристов, это причинило моральные страдания и снизило ценность проданных устройств.

Юристы адвокатского бюро CLP посчитали, что ограничения на продажу устройств и работу сервисов Apple в России несут дискриминационный характер, нарушают права и интересы потребителей и пригласили всех, считающих себя потерпевшими, принять участие в коллективном иске, сообщает «Финансовая Газета».

«Действия компании Apple следует квалифицировать как умышленное причинение морального вреда российским пользователям и владельцам устройств Apple в попытке повлиять на настроения в обществе в целом. Размер взыскания должен быть существенным для целей компенсации причиненного морального вреда», — отметил юрист CLP Константин Лукоянов.

Apple ограничила продажу iPhone, MacBook и другой техники в России 1 марта из-за проводимой Специальной военной операции на Украине. Россиянам стала недоступна платежная система Apple Pay, а из App Store удаляются приложения санационных организаций и некоторые развлекательные сервисы.

Найден способ разблокировать Apple Pay в России

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mosquito__2010

Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...

pepelmetal

Нельзя такое в Россию пускать!

Uynachalnica

Несправедливо! Закрепить за креслом пожизненно!

pepelmetal

Наркоманам верить вообще нельзя!