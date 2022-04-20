«Одноклассники» получили поиск по никам из других соцсетей

Возможность добавлять в профиль ники из других социальных сетей появилась в «Одноклассниках». Это упрощает поиск на платформе и позволяет быстро находить друзей с других ресурсов, сообщается в блоге «Одноклассников».

В настройках аккаунта «Одноклассников» появился пункт «Другие профили», где можно указать никнеймы из других соцсетей, например, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», Telegram, Viber и WhatsApp. Если ресурс отсутствует в списке, то его можно указать самостоятельно в разделе «Другое».

Ники учитываются во внутреннем поиске, что позволяет легко находить популярных блогеров, группы и друзей с других платформ, не зная, под каким никнеймом они зарегистрированы в «Одноклассниках».

Аудитория «Одноклассников» начала расти поле блокировки зарубежных социальных сетей. В марте прирост новых пользователей составил 66%, а количество восстановленных аккаунтов возросло на 36%. Суммарная аудитория соцсети превысила 8 миллионов подписчиков.

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