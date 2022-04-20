Мария Шарапова объявила о беременности

Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что беременна.

Шарапова опубликовала в соцсети фото на пляже, на котором заметен увеличившийся живот. «Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — подписала фото теннисистка.

Спортсменке 35 лет, с 2018 года она состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом. В декабре 2020 года Шарапова объявила об их помолвке, но дату свадьбы не уточнила.

Шарапова — единственная российская теннисистка, побеждавшая на всех соревнованиях серии «Большого шлема», серебряная призерка Олимпиады 2012 года в Лондоне. Завершила спортивную карьеру в 2020 году, тогда же она попала в рейтинг богатейших женщин США, которые сами заработали состояние.