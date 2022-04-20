Облако Mail.ru научилось распознавать лица на фотографиях

Облако Mail.ru получило функции распознавания лиц на фотографиях и сортировки изображений по людям.

«Многие сталкиваются с проблемой найти себя на фото с корпоратива или свадьбы — алгоритмы облака сделают это за секунды. Обновление будет также полезно фотографам, например, они смогут сразу отобрать кадры для клиентов», — сообщил руководитель проекта Кирилл Игнатьков.

Теперь в веб-версии хранилища представлены пиктограммы с лицами людей, распознанных на хранящихся фотографиях. По клику на человека можно посмотреть все изображения с ним. Данный функционал доступен пока только в онлайн-версии облачного хранилища, сообщается в пресс-релизе.

Облако Mail.ru ранее научилось распознавать скриншоты документов, достопримечательности и получать данные о местах, где были сделаны фотографии. Ежедневно сервис обрабатывает около 5 миллионов изображений.