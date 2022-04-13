Больше рекламы станет в геосервисах «Яндекс»

«Яндекс» снял ограничения на размещение рекламы в сервисах «Карты», «Метро» и «Навигатор». Ранее там могли публиковать объявления только крупные компании.

С 12 апреля 2022 года заказать рекламу в геосервисах «Яндекса» смогут все рекламодатели вне зависимости от размера их компании, сообщает CNews. Минимальная стоимость размещения в приложениях «Метро», «Карты» и «Навигатор» составляет 17,5 тысячи рублей.

При этом пользователи не имеют возможности отключить рекламу в приложении «Навигатор». Это делает его выгодным местом для рекламодателей, но в конечном итоге может существенно увеличить количество рекламы в сервисах «Яндекса» и сделать их некомфортными для использования.

Однако представители «Яндекс» заверилии CNews, что реклама не будет мешать использованию приложений. Например, в «Навигаторе» она представлена в виде придорожных билбордов, миниатюр на карте и всплывающих объявлений при построении маршрута, органично вписывается в интерфейс и не отвлекает водителей.