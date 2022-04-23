Microsoft завершит поддержку Office 2013

Жизненный цикл пакета Office 2013, согласно официальной документации, заканчивается 11 апреля 2023 года. Программы перестанут обновляться, но сохранят работоспособность.

Офисный пакет, вышедший более девяти лет назад, перестанет получать обновления безопасности. То есть теоретически, злоумышленники со временем смогут использовать его для заражения вирусами.

«После окончания поддержки Office 2013 Microsoft не будет предоставлять никаких новых обновлений безопасности, а дальнейшее использование Office 2013 после апреля 2023 года может увеличить подверженность организации рискам или повлиять на способность выполнять обязательства по соблюдению требований безопасности», — сообщается в официальном заявлении Microsoft.

Конец обслуживания означает и прекращение технической поддержки при возникновении проблем в работе офисного пакета. Пользователям предложили обновить Office, приобрести подписку Office 365 или бессрочную лицензию Office 2021.

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