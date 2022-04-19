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Twitter покажет исходные версии отредактированных постов

Источник:
Sibnet.ru
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Темная тема Twitter на смартфоне
Фото: Claudio Schwarz / Unsplash License

Twitter будет сохранять исходные версии отредактированных сообщений и вести учет изменений. Это позволит контролировать все корректировки и защитит ресурсы, использующие на своих страницах вставки постов через код соцсети.

Исследователь приложений Джейн Манчунг Вонг сообщила на своей странице в Twitter, что соцсеть вместо редактирования уже существующего сообщения будет создавать новое, с другим идентификатором. Это позволит вести историю изменений и дать возможность просматривать изначальный текст.

Подобный подход обезопасит сайты, использующие на своих страницах код соцсети. Твиты, встроенные в сторонние ресурсы, останутся неизменны даже после их редактирования авторами, это обезопасит от подмены содержимого сообщений на нежелательный или противозаконный контент.

Twitter активно работает над внедрением редактирования постов. Известно, что твиты можно будет корректировать только в течение определенного периода после публикации, а сама функция может стать эксклюзивной для подписчиков Twitter Blue.

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Топ комментариев

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

jeryakob

9% на продукты? понаделал делов. издевается еще

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец