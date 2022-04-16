Google тестирует одновременный поиск по фото и тексту

Google тестирует возможность одновременного поиска по фото и тексту в Google Lens. Разработчики считают, что функция прежде всего поможет с покупками, находя вещи с неизвестными для пользователя названиями.

Новая функция позволит давать уточнения при поиске по картинке. Нужно будет зайти в Google на смартфоне, сделать фото или прикрепить изображение из галереи, затем добавить текстовый запрос, сообщает Engadget.

Опция позволит не только сделать поиск более точным, но и более гибким. Например, можно сфотографировать рубашку с узором и попросить Google найти носки с таким же рисунком. С помощью мультипоиска будет проще описывать цвет или стиль искомой вещи.