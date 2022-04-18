«Google Таблицы» автоматически исправят ошибки в формулах

Проверка формул появилась в «Google Таблицы». При введении формулы с ошибкой сервис предложит исправление и объяснит, в чем именно заключается недочет, сообщает блог Google.

Google проанализирует работу пользователя в электронной таблице и при обнаружении возможности оптимизации формулы предложит более простой вариант обработки данных. Рекомендации необязательны и от них можно отказаться.

Новая опция дополняет введенный ранее режим подсказки формул и позволяет пользователям, не имеющим большого опыта работы с электронными таблицами, быстрее освоить новые формулы и допускать меньше ошибок.