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«Google Таблицы» автоматически исправят ошибки в формулах

Источник:
Sibnet.ru
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Проверка формул появилась в «Google Таблицы». При введении формулы с ошибкой сервис предложит исправление и объяснит, в чем именно заключается недочет, сообщает блог Google

Google проанализирует работу пользователя в электронной таблице и при обнаружении возможности оптимизации формулы предложит более простой вариант обработки данных. Рекомендации необязательны и от них можно отказаться.

Новая опция дополняет введенный ранее режим подсказки формул и позволяет пользователям, не имеющим большого опыта работы с электронными таблицами, быстрее освоить новые формулы и допускать меньше ошибок.

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Uynachalnica

И что, цены упали? Или наоборот, цены настолько высоки, что люди перестали это включать в меню?

mosquito__2010

Грамотный ход. Особенно важно доносить проявление доброй воли со стороны Российской Федерации в систематическом...

ponhik78

Ну да))) "Всего лишь" восьмая и третья экономики мира соответственно. Куда им до какой ни будь супердержавы...

Kam1kadze

Ну так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.