Google отказал россиянам в продлении подписки Google One из-за невозможности принять платежи. Соответствующие уведомления российские пользователи начали получать от поддержки сервиса.

Подписка Google One позволяет расширить объем хранилища Gmail, «Google Фото» и «Google Диска» минимум на 100 Гб. После отключения платного сервиса пользователям будет доступно только 15 Гб.

Платежная система Google Play приостановила работу в России 10 марта вслед за Visa и Mastercard. По этой причине Google не может обработать платежи россиян и продлить им подписку.

Пользователей предупредили о необходимости скачать данные с сервисов Google и удалить их из «облака». Возможность обновить подписку появится после возобновления обработки платежей в регионе.











