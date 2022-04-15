НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Google откажет россиянам в подписке Google One

Источник:
Sibnet.ru
163 0

Google отказал россиянам в продлении подписки Google One из-за невозможности принять платежи. Соответствующие уведомления российские пользователи начали получать от поддержки сервиса.

Подписка Google One позволяет расширить объем хранилища Gmail, «Google Фото» и «Google Диска» минимум на 100 Гб. После отключения платного сервиса пользователям будет доступно только 15 Гб.

Платежная система Google Play приостановила работу в России 10 марта вслед за Visa и Mastercard. По этой причине Google не может обработать платежи россиян и продлить им подписку. 

Пользователей предупредили о необходимости скачать данные с сервисов Google и удалить их из «облака». Возможность обновить подписку появится после возобновления обработки платежей в регионе.




Еще по теме
Путин поручил Медведеву защиту суверенитета в сфере IT
Россиян лишили Times New Roman, Arial и других популярных шрифтов
Netflix добавил двойной лайк
Больше рекламы станет в геосервисах «Яндекс»
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
13.04.22, 22:23
2102
3
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
2985
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
4474
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
6120
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
5001
3
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
1546
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
4145
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
9369
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
8165
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
11661
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Водительские права продлят на три года
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео
Канцлер Австрии напросился на встречу с Путиным
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

Dimank

А где же же вы раньше были, когда всё продавали? Когда решили, что своего ничего не надо, можно за нефть...

Drronum

Госпожа Матвиенко, но кто же напринимал таких законов, что выгоднее купить гвозди в той самой стране,...

ifhbrjd

Принимала соответствующие законы. Но она же их не читала! Она не виноватая!

GammiPluh

Зачем нам отмена санкций? Нас они фактически все устраивают)