Представлен доступный флагманский смартфон iQOO Neo 6

Бренд iQOO официально представил флагманский смартфон Neo 6, устройство за 440 долларов станет одним из самых доступных флагманов на самом мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 1.

Смартфон оснащен дисплеем AMOLED диагональю 6,62 дюйма и кадровой частотой 120 Гц. Основная камера представлена тремя модулями: основной — с 64-мегапиксельным датчиком Samsung S5KGW1P, широкоугольным объективом и оптической стабилизацией изображения.

Второй модуль — с 12-мегапиксельным сенсором Samsung S5K3L6 и сверхширокоугольным объективом, третий — с монохромным 2-мегапиксельным датчиком. Фронтальная камера — с 16-мегапиксельным сенсором Samsung S5K3P9.

Устройство базируется на операционной системе Android 12 с фирменной надстройкой OriginOS Ocean. Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Официальные продажи iQOO Neo 6 стартуют 20 апреля.