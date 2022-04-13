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Злоумышленники научились перехватывать звонки в банки

Источник:
Sibnet.ru
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Звонок по телефону
Фото: © Sibnet.ru

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус, способный маскироваться под банковские приложения и перехватывать звонки пользователей в службу поддержки. 

При звонке на горячую линию банка, троян Fakecalls подменяет собой экран вызова и переадресует вызов напрямую злоумышленникам, представляющимся службой поддержки. Он способен работать и в автоматическом режиме, включая короткие аудиозаписи от имени телефонного помощника банка, и собирать таким образом конфиденциальные данные.

«Редко кто ждет подвоха, когда сам звонит напрямую в поддержку банка, на этом и играют авторы Fakecalls. Мы рекомендуем при загрузке новых приложений внимательно проверять, какие разрешения они запрашивают», — прокомментировал Игорь Головин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Вирус качественно мимикрирует под настоящие банковские приложения. Он использует актуальные логотипы и номера телефонов горячих линий. Чтобы не стать жертвой, не следует устанавливать приложения из неизвестных источников, не распространять данные о номере карты, СVC/СVV-кодах и кодах из СМС даже в телефонном разговоре с банком и следить за разрешениями устанавливаемых приложений. 

Пока существует только корейская версия вируса, но специалисты «Лаборатории Касперского» не исключают распространение Fakecalls на другие страны и получение им нужной локализации.

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Топ комментариев

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?

GammiPluh

Да какая разница, он обычный оппозиционный политик... толку от политиков сейчас нуль