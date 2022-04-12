«Металлург» стал чемпионом Востока и поборется за Кубок Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в пятом матче с «Трактором» завоевал четвертую победу и вышел в финал Кубка Гагагрина впервые за последние пять лет.

В финале Восточной конференции «Металлург» с «Трактором». Уральское дерби оказалось недлинным, и «Магнитка» расправилась с соперником за пять матчей, челябинцам же удалось победить только один раз.

Последний раз «Металлург» завоевывал Кубок Гагарина в 2016 году, обыграв ЦСКА. В 2017 году соперником был СКА, и магнитогорцы им уступили, оставшись только чемпионами конференции.

В финале Кубка Гагарина «Металлургу» тоже придется сыграть с одной из этих команд. Сейчас в серии СКА-ЦСКА — 3:2 в пользу питерских армейцев.