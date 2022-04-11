Сайты получат отечественные сертификаты безопасности

Национальный удостоверяющий центр войдет в структуру электронного правительства, соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Центр займется выпуском отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), необходимых для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета, отмечается в документе.

Также указывается, что частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены.

TLS-сертификат гарантирует, что сайт обеспечивает защиту пользовательской информации от злоумышленников. Из-за санкций российским сайтам в последнее время стало тяжелее получить такие сертификаты, отечественный центр позволит решить данную проблему.