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Черчесов стал тренером месяца в Венгрии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов признан тренером месяца в Венгрии, где он возглавляет клуб «Ференцварош», сообщается на официальном сайте российского специалиста.

Черчесов получил приз после победы «Ференцвароша» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Венгрии против «Дебрецена» — 3:0.

«Ференцварош» располагается на первом месте национального чемпионата, опережая ближайшего преследователя «Академию Пушкаша» на девять очков.

Черчесов возглавляет венгерский клуб с декабря 2021 года.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборную России. После провального выступления команды на Евро-2020 он был отправлен в отставку.

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