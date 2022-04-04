Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выпустил первый миниатюрный OLEDдисплей размером с десятирублевую монету. Он обладает разрешением 12801024 и шагом пикселя в 12 нм.

Дисплей размером с десятирублевую монету подойдет для применения в очках виртуальной реальности, в прицелах, тепловизорах и носимой электронике и , сообщается на сайте «Ростех».

Разрешение экрана 12801024 с шагом пикселя 12 мкм, это обеспечивает высокую четкость картинки и делает комфортным просмотр даже на очень близком расстоянии. Для сравнения, шаг пикселя офисного монитора редко меньше 0,5 мм.

Производство OLED-микродисплеев требует технологических процессов высокой точности. Технологией создания подобных устройств владеют всего пять стран, включая Россию. ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника» — единственное российское предприятие, способное изготавливать OLED-структуры и устройства на их основе.

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