Даниил Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции

Российский теннисист Даниил Медведев перенесет операцию из-за грыжи и пропустит один-два месяца, об этом он написал в своем Twitter.

«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от одного до двух месяцев, и я буду делать все возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее», — написал Медведев.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге. Всего на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open. На последнем турнире серии «Мастерс» в Майами россиянин выбыл в четвертьфинале.

22 мая в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Таким образом, российский теннисист рискует пропустить один из ключевых турниров в сезоне.