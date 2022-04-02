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Даниил Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rob Keating / CC BY 2.0

Российский теннисист Даниил Медведев перенесет операцию из-за грыжи и пропустит один-два месяца, об этом он написал в своем Twitter.

«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от одного до двух месяцев, и я буду делать все возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее», — написал Медведев.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге. Всего на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open. На последнем турнире серии «Мастерс» в Майами россиянин выбыл в четвертьфинале.

22 мая в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Таким образом, российский теннисист рискует пропустить один из ключевых турниров в сезоне.

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