Microsoft продолжит поддержку части российских компаний

Президент Microsoft Брэд Смит ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что корпорация не уйдет из России полностью, так как ощущает ответственность перед компаниями, не попавшими под санкции.

«Лишение этих учреждений обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей», — написал Смит в письме Зеленскому, сообщает Reuters со ссылкой на копию документа.

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Смит уточнил, что в целом корпорация будет следовать антироссийскими за санкциями США, Великобритании и ЕС.

Microsoft объявила о приостановке деятельности в России 4 марта и свернула продажи всех продуктов на территории страны.

Уже после, 13 марта Зеленский призвал корпорацию полностью прекратить поддержки российских компаний. По его мнению, это должно поспособствовать завершению спецоперации на Украине.