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США заявили об искусственном накачивании рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские власти искусственно укрепляют курс национальной валюты, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.

«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ», — сказала Бедингфилд на брифинге.

Она отметила, что в Вашингтоне убеждены в эффективности антироссийских санкций. Бедингфилд добавила, что в России наблюдается «драматическая инфляция», а инвесторы не хотят вкладываться в экономику страны. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике РФ.

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