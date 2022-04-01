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Видеочаты появятся в Google Docs

Источник:
Sibnet.ru
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Google работает над интеграцией сервиса видеоконференций Meet в Google Docs. Это позволит в одном окне работать с документами и проводить видеочаты. 

Облачные сервисы Google в ближайшие недели получат ряд обновлений, позволяющих провести видеоконференции в окне редактирования документов, сообщает Endgadget. Для этого нужно будет просто создать встречу в Google Meet и перетащить ее во вкладку с редактируемым документом.

Опция будет поддерживать режим «картинка в картинке» — в мини-окне поместится до четырех видеочатов. Это позволит свободно переключаться между вкладками браузера и приложениями, не прерывая беседы.

В будущем планируется добавление реакций в виде смайлов во время конференции, автоматического шумоподавления и потоковой обработки для улучшения качества звука. 

Использование Google Meet в Google Docs
Фото: © Google

Выход обновления облачных сервисов Google Meet и Docs запланирован на середину апреля. До конца года они будут активно получать обновления и обрастут дополнительными функциями. Работоспособность новых режимов гарантируется только в браузере Chrome.

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Топ комментариев

лачинов

А стоит ли позволять им так манипулировать? То есть они отменяют санкции когда это вредит им, а когда...

лачинов

Ну так ведь и ответка должна быть. Они нам запретили то что нужно, надо запретить то что им нужно.

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......

urbasik

Продукт который необходим врагу для его продовольственной безопасности.Только за рубли или золотишко.