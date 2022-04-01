Видеочаты появятся в Google Docs

Google работает над интеграцией сервиса видеоконференций Meet в Google Docs. Это позволит в одном окне работать с документами и проводить видеочаты.

Облачные сервисы Google в ближайшие недели получат ряд обновлений, позволяющих провести видеоконференции в окне редактирования документов, сообщает Endgadget. Для этого нужно будет просто создать встречу в Google Meet и перетащить ее во вкладку с редактируемым документом.

Опция будет поддерживать режим «картинка в картинке» — в мини-окне поместится до четырех видеочатов. Это позволит свободно переключаться между вкладками браузера и приложениями, не прерывая беседы.

В будущем планируется добавление реакций в виде смайлов во время конференции, автоматического шумоподавления и потоковой обработки для улучшения качества звука.

Фото: © Google

Выход обновления облачных сервисов Google Meet и Docs запланирован на середину апреля. До конца года они будут активно получать обновления и обрастут дополнительными функциями. Работоспособность новых режимов гарантируется только в браузере Chrome.