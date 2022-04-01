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Бот «Сбера» бесплатно преобразует голосовые сообщения в текст

Источник:
Sibnet.ru
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Команда SberDevices разработала телеграм-бот, способный преобразовывать голосовые сообщения в текстовые, сообщается в пресс-релизе SberPress. Бот удобно использовать при невозможности прослушать сообщение или необходимости провести расшифровку аудиозаписи.

Новинка работает на основе собственной технологии «Сбера» SmartSpeech. Чтобы преобразовать звук в текст, нужно отправить голосовое сообщение телеграм-боту SmartSpeech Bot. В ответ придет текстовая расшифровка аудиозаписи. 

SmartSpeech Bot способен распознать аудиофайлы на русском языке до 20 Мб в кодировках MP3, WAV (8-96 кГц), FLAC и OggOpus. Отправлять сообщения можно боту в личной переписке или подключить его к групповому чату Telegram. Преобразование речи в текст занимает несколько секунд. 

Бот, который конвертирует голосовые сообщения на русском языке в текстовый формат
Фото: © Sber

Платформа SmartSpeech от SberDevices способна преобразовывать речь в текст и обратно. Она используется в голосовых ассистентах семейства «Салют» и в качестве телефонного помощника при звонке на номер 900.

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Топ комментариев

лачинов

А стоит ли позволять им так манипулировать? То есть они отменяют санкции когда это вредит им, а когда...

лачинов

Ну так ведь и ответка должна быть. Они нам запретили то что нужно, надо запретить то что им нужно.

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......

urbasik

Продукт который необходим врагу для его продовольственной безопасности.Только за рубли или золотишко.