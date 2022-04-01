Бот «Сбера» бесплатно преобразует голосовые сообщения в текст

Команда SberDevices разработала телеграм-бот, способный преобразовывать голосовые сообщения в текстовые, сообщается в пресс-релизе SberPress. Бот удобно использовать при невозможности прослушать сообщение или необходимости провести расшифровку аудиозаписи.

Новинка работает на основе собственной технологии «Сбера» SmartSpeech. Чтобы преобразовать звук в текст, нужно отправить голосовое сообщение телеграм-боту SmartSpeech Bot. В ответ придет текстовая расшифровка аудиозаписи.

SmartSpeech Bot способен распознать аудиофайлы на русском языке до 20 Мб в кодировках MP3, WAV (8-96 кГц), FLAC и OggOpus. Отправлять сообщения можно боту в личной переписке или подключить его к групповому чату Telegram. Преобразование речи в текст занимает несколько секунд.

Платформа SmartSpeech от SberDevices способна преобразовывать речь в текст и обратно. Она используется в голосовых ассистентах семейства «Салют» и в качестве телефонного помощника при звонке на номер 900.