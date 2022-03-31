Xiaomi представила бюджетный беспроводной пылесос

Xiaomi представила Mijia Dual-brush Wireless Vacuum Cleaner — легкий беспроводной пылесос с двумя турбощетками и мощным циклонным фильтром. Новинка выйдет на рынок 5 апреля по цене 158 долларов.
Пылесос весит всего 1,09 кг, аккумулятора хватает на 40 минут уборки. Чистящая головка содержит две вращающиеся щетки разной жесткости и способна поворачиваться на 360 градусов. Уборка производится в любом направлении движения, сообщается на сайте Xiaomi.
Мощность всасывания 100 аэроватт, этого достаточно для сухой уборки твердых поверхностей, но мало для ковров. Производительность фильтрации составляет 99,5%, это означает, что практически весь мусор, даже самый мелкий, будет отделен от всасываемого воздуха.
Такой эффект достигается с помощью мощного циклонного фильтра, способного создавать центробежную силу, достаточную для отделения из воздушного потока частиц пыли размером до 0,3 мкм.
Это делает Mijia Dual-brush Wireless Vacuum Cleaner конкурентоспособным даже по сравнению с премиальным сегментом пылесосов.