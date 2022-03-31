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Xiaomi представила бюджетный беспроводной пылесос

Источник:
Sibnet.ru
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Xiaomi представила Mijia Dual-brush Wireless Vacuum Cleaner — легкий беспроводной пылесос с двумя турбощетками и мощным циклонным фильтром. Новинка выйдет на рынок 5 апреля по цене 158 долларов.

Пылесос весит всего 1,09 кг, аккумулятора хватает на 40 минут уборки. Чистящая головка содержит две вращающиеся щетки разной жесткости и способна поворачиваться на 360 градусов. Уборка производится в любом направлении движения, сообщается на сайте Xiaomi

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Мощность всасывания 100 аэроватт, этого достаточно для сухой уборки твердых поверхностей, но мало для ковров. Производительность фильтрации составляет 99,5%, это означает, что практически весь мусор, даже самый мелкий, будет отделен от всасываемого воздуха.

Такой эффект достигается с помощью мощного циклонного фильтра, способного создавать центробежную силу, достаточную для отделения из воздушного потока частиц пыли размером до 0,3 мкм. 

Это делает Mijia Dual-brush Wireless Vacuum Cleaner конкурентоспособным даже по сравнению с премиальным сегментом пылесосов.

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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....