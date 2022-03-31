Умный буфер обмена появится в Windows 11

В будущих обновлениях Windows 11 получит умный буфер обмена Smart Clipboard, способный запоминать действия пользователей в программах и автоматизировать вставку.

Упоминания умного буфера обмена обнаружились в тестовых версиях Windows 11 22H2. Функция получила название Smart Clipboard, ее задача — взаимодействовать с программами на основе действий и предпочтений пользователя, сообщает Windows Latest.

Например, если пользователь после копирования электронных адресов часто открывает почтовый клиент и отправляет письма, то Smart Clipboard обнаружит это и будет вставлять адрес электронной почты автоматически в строку «Адресат».

В текущей версии Windows 11 интегрирован классический буфер обмена. Пользователи могут активировать расширенный режим нажатием Win+V, это даст доступ к истории скопированного.