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Умный буфер обмена появится в Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Клавиатура с подсветкой
Фото: © Dries Augustyns / Unsplash License

В будущих обновлениях Windows 11 получит умный буфер обмена Smart Clipboard, способный запоминать действия пользователей в программах и автоматизировать вставку.

Упоминания умного буфера обмена обнаружились в тестовых версиях Windows 11 22H2. Функция получила название Smart Clipboard, ее задача — взаимодействовать с программами на основе действий и предпочтений пользователя, сообщает Windows Latest.

Например, если пользователь после копирования электронных адресов часто открывает почтовый клиент и отправляет письма, то Smart Clipboard обнаружит это и будет вставлять адрес электронной почты автоматически в строку «Адресат».

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В текущей версии Windows 11 интегрирован классический буфер обмена. Пользователи могут активировать расширенный режим нажатием Win+V, это даст доступ к истории скопированного.

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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....