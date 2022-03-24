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Google добавил новую боковую панель в Chrome

Источник:
Sibnet.ru
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Браузер Google Chrome приобрел боковую панель для быстрого доступа к закладкам и удобной работы с ними. Нововведение называется «Список для чтения», соответствующая кнопка находится в верхней правой части браузера на панели закладок под иконкой аватара пользователя.

Чтобы добавить страницу в боковую панель, нужно кликнуть на вкладке правой кнопкой мыши и выбрать «Добавить вкладку в список для чтения». При открытии там отобразятся все отложенные страницы в хронологическом порядке с возможностью удаления и постановки отметки о прочтении.

Список для чтения значительно упрощает работу с большим количеством закладок и позволяет полностью заменить панель. Возможность быстрого удаления после прочтения снижает захламление браузера и делает работу с большим количеством сайтов комфортнее.

Список для чтения в браузере Google Chrome
Фото: © Sibnet.ru
 

Боковая панель доступна во всех стабильных версиях Chrome 99, для ее активации не нужно предпринимать дополнительных действий. В случае если панель закладок с кнопкой не отображается, включить ее можно сочетанием клавиш Ctrl+Shift+B.

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