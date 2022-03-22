Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 15 июня 2022 года. Браузер будет удален из некоторых версий Windows 10, а его функции полностью возьмет на себя Microsoft Edge.

«Как было объявлено ранее, будущее Internet Explorer в Windows — в Microsoft Edge. Режим Internet Explorer (Режим IE) обеспечивает поддержку устаревшего браузера в Microsoft Edge», — сообщает центр оповещений Microsoft.

Некоторые сертификаты безопасности могут корректно работать только в Internet Explorer, что приводит к неработоспособности некоторого количества сайтов и сервисов в современных браузерах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox

Режим IE предназначен для запуска устаревших веб-сайтов и приложений в Microsoft Edge. Данная функция будет поддерживаться минимум до 2029 года.

О прекращении работы Internet Explorer 11 в Windows 10 впервые стало известно в августе 2020 года. С того момента он не получает новых функций и перестал поддерживаться сервисами Microsoft. Разработчикам рекомендовано отказаться от старого браузера в пользу Microsoft Edge.