НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer

Источник:
Sibnet.ru
198 0
internet Explorer 11
Фото: © Sibnet.ru

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 15 июня 2022 года. Браузер будет удален из некоторых версий Windows 10, а его функции полностью возьмет на себя Microsoft Edge.

«Как было объявлено ранее, будущее Internet Explorer в Windows — в Microsoft Edge. Режим Internet Explorer (Режим IE) обеспечивает поддержку устаревшего браузера в Microsoft Edge», — сообщает центр оповещений Microsoft.

Некоторые сертификаты безопасности могут корректно работать только в Internet Explorer, что приводит к неработоспособности некоторого количества сайтов и сервисов в современных браузерах. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак вернуть поиск «Яндекс» в Firefox

Режим IE предназначен для запуска устаревших веб-сайтов и приложений в Microsoft Edge. Данная функция будет поддерживаться минимум до 2029 года.

О прекращении работы Internet Explorer 11 в Windows 10 впервые стало известно в августе 2020 года. С того момента он не получает новых функций и перестал поддерживаться сервисами Microsoft. Разработчикам рекомендовано отказаться от старого браузера в пользу Microsoft Edge.

Еще по теме
Аналог Google Pay и Apple Pay запустят в России
Роскачество предупредило о новом способе кражи данных банковских карт
Netflix протестирует способ борьбы с незаконной передачей аккаунтов
Сайты поломались: что такое DDoS‑атака
смотреть все
Хайтек #Интернет #Софт
Как сделать
Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox
15.03.22, 16:01
4449
1
Что такое гибернация в Windows 10 и как ее отключить
Этот режим очень похож на сон, а выход из него значительно быстрее обычного включения компьютера, но у него есть и минусы
13.03.22, 22:43
2497
0
Как перенести библиотеку из Spotify в Яндекс.Музыку
Некоторые пользователи Spotify всерьез задумались о переходе на Яндекс.Музыку после приостановки продления подписки Premium
11.03.22, 17:56
3109
2
Пять бесплатных VPN‑сервисов для компьютеров и смартфонов
VPN-сервисы создают «ложный след», имитируя пребывание компьютера в другом регионе или даже стране
10.03.22, 22:55
5139
1
Как определить наличие портов USB 3.0 на компьютере
Некоторое оборудование требует конкретную версию USB-порта для корректной работы
09.03.22, 22:56
2419
0
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
6106
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
6149
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
9334
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
9924
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
8580
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярск заказал фейерверк на 9 мая за 5,5 млн рублей
Грузовик с сахаром перевернулся на красноярской трассе
Новосибирские работодатели резко сократили число вакансий
Прямой рейс из Улан‑Удэ в Кызыл запустят в мае
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
МИД оценил вероятность исключения России из ООН
Российская авиация уничтожила дивизион С‑300 на Украине
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

rumatam

кроме капитуляции не принимать никакие предложения.

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...
Sibnet.Ru