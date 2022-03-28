Intel представила самый мощный настольный процессор

Компания Intel представила самый мощный на сегодня процессор Core i9-12900KS для настольных ПК. По оценкам экспертов, он примерно на 15% быстрее 12-ядерного AMD Ryzen 9 5900X, который до недавнего времени лидировал на рынке.

Новинка получила восемь больших ядер с частотами 3,4-5,5 ГГц, восемь малых с частотами 2,5-4,0 ГГц, а также 44 МБ кэш-памяти и GPU UHD 770. Энергопотребление экстремального процессора заявлено в 150 Вт.

Процессор набрал 44439 баллов в тесте 3DMark Fire Strike, 44497 баллов в Fire Strike Extreme, 41525 баллов в Fire Strike Ultra, 20263 балла в Time Spy, 9816 баллов в Time Spy Extreme и 12462 балла в тестах профиля ЦП.

Рекомендованная стоимость Core i9-12900KS —740 долларов. Он станет самым дорогим CPU в актуальной линейке Intel. Продажи стартуют 5 апреля.