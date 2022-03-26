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Сервис Spotify покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Стриминговый сервис Spotify уйдет из России из-за нового закона о фейках. Предположительно, его работа в стране прекратится в апреле.

«Недавно принятый закон еще больше ограничивает доступ к информации, устраняет свободу слова и новостей, ставит под угрозу безопасность сотрудников Spotify и, возможно, даже наших слушателей», — передает издание iMore слова представителя сервиса.

Отмечается, что Spotify по-прежнему считает, что крайне важно поддерживать работу сервиса в России, чтобы предоставлять независимые новости, но после тщательного рассмотрения текущих обстоятельств было принято решение полностью приостановить функционирование в России.

Spotify официально запустился в России в июле 2020 года, он является одним из крупнейших музыкальных сервисов в мире.

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Топ комментариев

лачинов

То есть если сосед не хочет у меня покупать картошку и мне ничего не продает это он войну мне объявил?...

Sovik

Какое отношение взятие Киева имеет к вступлению Украины в ЕС? Страну в состоянии военного конфликта никогда...

Uynachalnica

Ну, про тотальную войну понятно! Что делать то будем, кроме того, чтобы бахнуть?

лачинов

Так и знал что падение курса рубля ни причем.