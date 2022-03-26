Сервис Spotify покинет Россию

Стриминговый сервис Spotify уйдет из России из-за нового закона о фейках. Предположительно, его работа в стране прекратится в апреле.

«Недавно принятый закон еще больше ограничивает доступ к информации, устраняет свободу слова и новостей, ставит под угрозу безопасность сотрудников Spotify и, возможно, даже наших слушателей», — передает издание iMore слова представителя сервиса.

Отмечается, что Spotify по-прежнему считает, что крайне важно поддерживать работу сервиса в России, чтобы предоставлять независимые новости, но после тщательного рассмотрения текущих обстоятельств было принято решение полностью приостановить функционирование в России.

Spotify официально запустился в России в июле 2020 года, он является одним из крупнейших музыкальных сервисов в мире.