Аккаунты Rutube можно будет верифицировать через «Госуслуги»

Минцифры РФ работает над системой верификации блогеров на Rutube через портал «Госуслуги». В ведомстве считают, что такой способ подтверждения личности упростит модерацию и предупредит распространение нежелательного контента.

«Минцифры работает над тем, чтобы предоставить пользователям платформы Rutube возможность верификации аккаунта и через "Госуслуги". При этом пользователи и авторы контента могут регистрироваться на платформе и привычным способом, а верифицировать аккаунт, заполнив анкету в личном кабинете», — сообщило ведомство в официальном телеграм-канале.

Верификация требуется для подтверждения достоверности данных, введенных в анкете блогерами и авторами контента.

Простым зрителям проходить проверку через «Госуслуги» не требуется.

Минцифры сообщило, что при верификации данные «Госуслуг» не будут передаваться Rutube. Видеохостинг будет получать только информацию о соответствии указанных данных, что обеспечит высокую степень конфиденциальности.