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Секретное послание нашли в Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Microsoft software

Энтузиаст Лукас Брукс нашел секретное послание в операционной системе Windows 1.0, которая вышла в 1985 году. Ранее считалось, что первые подобные скрытые «закладки» были встроены только в Windows 3.0.

Изучая архивную программу, Брукс обнаружил так называемой «пасхальное яйцо» — в послании была перечислены имена и фамилии людей, связанных с выпуском графического интерфейса Microsoft Windows 1.0, а также сообщение «Поздравляем!».

По словам Брукса, он раскрыл секрет совершенно случайно — в ходе анализа растрового файла под названием Smiley Face. После выхода Windows 1.0 декодировать данный файл было невозможно, так как на тот момент подходящих технических средств для этого не существовало.

Примечательно, что в списке разработчиков упоминается Гейб Ньюэлл — глава компании Valve. На тот момент он сотрудничал с Microsoft и помогал в создании Windows.

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