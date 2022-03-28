Дефицит программистов в России растет, и зарплаты в IT-отрасти остаются одними из самых высоких. Но в этой сфере есть множество и других специалистов, на которые ожидается не меньший спрос. Какие из направлений в информационных технологиях станут наиболее востребованы в ближайшие пять лет?

Согласно прогнозам, к 2030 году дефицит кадров в сфере информационных технологий в мире может составить до 6 миллионов человек, в России — до 2 миллионов.

На стыке технологий

«Востребованность будет однозначно в профессиях, которые находятся на стыке технологий, например, биоинформатика, информационное моделирование, 3D-моделирование. Не просто программист или системный администратор, а тот, кто знает в какой-то предметной области протекающие там процессы и умеет их автоматизировать с помощью информационных технологий», — сказал Sibnet.ru профессор кафедры вычислительных систем СибГУТИ Сергей Мамойленко.

Из-за ухода западных цифровых сервисов в России потребуется создать аналоги. А значит, компании будут активно искать product-менеджеров с опытом в управлении.

«Ценным станет и сам growth hacker — хакер роста — это специалист, который обеспечивает взрывной рост компании или продукта за счет тестирования новых гипотез, отличных от устоявшихся на рынке паттернов», — прокомментировал Sibnet.ru основатель компании «Hook Production», общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области в сфере IT Олег Лупиков.

По его прогнозу, в ближайшие пять лет западный тренд на метавселенные полноценно развернется в России. Станут востребованы VR-инженеры, гейм-дизайнеры. Но войти в эту индустрию сложно — нужен опыт работы в геймдеве, а в России его практически не получить.

«Еще одно быстрорастущее направление — децентрализованные приложения или dApps — поднимут спрос на инженеров, знакомых с принципами работы децентрализованной архитектуры и пониманием устройства блокчейна», — добавил Лупиков.

Также будут актуальны аналитики данных, DevOps-инженеры, веб-дизайнеры. Разработчики мобильных приложений также в цене, поскольку рынок мобильной разработки растет и будет в дальнейшем развиваться.

«Возрастет потребность в специалистах по информационной безопасности, поскольку их достаточно мало на рынке, а потенциальный ущерб от атак на различные незащищенные каналы или недостаточно защищенные — большой», — отметила руководитель HR-проектов Platforma Виктория Болотских.

Где получить IT-специальности?

Мамойленко отметил, что для работы в сфере IT не обязательно иметь высшее специальное образование. В этой сфере нужны люди с разным функциональным уровнем. В любом вузе, где учат программистов, на первых курсах дают базовый уровень, в дальнейшем можно дополнить образование и углубиться в определенной сфере.

Он добавил, что в дальнейшем в карьере программиста многое будет завесить не только от базовых навыков, но и от soft skills (гибких навыков), таких как умение работать в команде, лидерских качеств. Это позволит подниматься выше, становится руководителем или проект-менеджером.

Абитуриенту нужно определиться — есть ли у него четыре года на обучение или нужно как можно скорее начать зарабатывать.

«Если такой запас времени у вас имеется, лучше им воспользоваться и пойти в вуз. Если же нужно начать получать зарплату как можно скорее, можно выбрать колледж или онлайн-образование. Существует множество онлайн-курсов, которые за год или два дадут все необходимые навыки для начала карьеры почти в любой сфере деятельности», — посоветовала HR-директор «Контура» Александра Батина.

Но есть сферы, где без вузовского образования не обойтись. Например, будущим преподавателям вуза нужно окончить бакалавриат и магистратуру. Будущим ученым не обойтись без этих ступеней и аспирантуры.

В вузах России число бюджетных мест по IT-специальностям возросло до 80 тысяч. К 2024 году этот показатель увеличат в 2,5 раза.

По разным IT-специальностям готовят во многих вузах России, существует также множество различных рейтингов. Так в рейтинге IT-вузов страны на основе уровня зарплат выпускников от Superjob, в лидерах МФТИ, Бауманка, МГУ, ИТМО, НИЯУ МИФИ, НГУ, НИУ ВШЭ, НИУ МЭИ, КФУ, НИТУ «МИСиС», СПбГУ, НГТУ, УФУ им. Ельцина. Выпускники этих вузов в среднем зарабатывают от 100 до 160 тысяч рублей в месяц.

Опрошенные Sibnet.ru эксперты отметили, что хотя хорошее образование имеет значение, но гораздо важнее желание человека изучить специальность и расти в ней. Поэтому можно выучиться в колледже или обычном вузе на программиста, начать работать и активно развиваться в своей сфере, постоянно повышая компетенция. В любом случае рынок еще далек от насыщения.