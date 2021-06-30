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Если не прошел в вуз: что такое среднее профессиональное образование

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Техникумы и колледжи подходят тем, кто окончил только 9 классов, не хочет получать высшее образование после 11 классов или не дотянул по баллам ЕГЭ до вуза, но намерен поступить в него позже. Что такое среднее профессиональное образование и какие перспективы оно дает?

Среднее профессиональное образование (СПО) направлено на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Его можно получить на базе 9, 10 и 11 классов школы.

В России около 3,3 тысячи колледжей и 338 вузов, в которых более трех миллионов человек учатся на образовательных программах СПО. При этом число поступающих в колледжи и техникумы ежегодно растет. Так, в 2017 году в учреждения СПО поступили 960 тысяч человек, в 2020 году — 1,2 миллиона, а 2021 году, по оценке Минпросвещения, будет 1,25 миллиона человек.

Главные плюсы учебы в колледже или техникуме — возможность быстрее получить специальность и начать работать. То есть СПО может быть окончательным образованием. К примеру, в случае тех специальностей, которые вообще не предполагают высшего образования (фельдшер, повар, сварщик и др.). 

Другой плюс — среднее профессиональное образование может стать ступенью между школой и вузом, на которой можно как остановиться, так и пойти дальше. 

Обучающиеся в СПО имеют право сдать ЕГЭ, даже если ранее не закончили 11 классов. В случае успешной сдачи экзаменов учащемуся выдается аттестат о среднем общем образовании.

Среднее профессиональное образование учитывается при поступлении на программы бакалавриата и специалитета. В этом случае поступить можно не только с результатами ЕГЭ, но и через внутренние испытания вуза.

Таким образом, диплом колледжа открывает дорогу к докторской степени, поскольку дает право на поступление в университет и поэтапное прохождение всех ступеней высшего образования.

Виды учреждений СПО

В России их два основных типа учреждений среднего профессионального образования: техникум и колледж.

Техникум реализует образовательные программы базовой подготовки, а колледж — базовой и углубленной подготовки. Некоторые учреждения оставили себе историческое название «училище», но при этом в скобках уточняют, что это колледж.

Срок обучения по программе базового уровня после 9 классов в зависимости от специальности составляет от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев. На базе 11 классов обучение продлится от 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев в зависимости от профиля подготовки. По очно-заочной и заочной формам на базе 11 классов продолжительность обучения увеличивается на 1 год.

Программа углубленного уровня длится дольше базовой на 10 месяцев и подразумевает более высокие компетенции в специальности.

Как поступить в колледж и техникум

Среднее профессиональное образование можно получить бесплатно. Чтобы поступить в техникум или колледж достаточно аттестата об окончании 9 или 11 классов. 

Но если количество поступающих превышает число бюджетных мест, учитываются оценки в аттестате и другие результаты по освоению школьной программы. 

Образовательный стандарт СПО

В этом году Министерство просвещения РФ утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) СПО — под укрупнение действующих профессий и специальностей с широким выбором квалификаций. В его рамках в 2021 году будут разработаны стандарты по 100 профессиям и специальностям СПО. 

«Мы предложили сделать ФГОС более рамочным и широким — оставим один документ для целой группы профессий. Это позволит быстро реагировать на требования экономики и оперативнее корректировать образовательные программы. Например, действующие три профессии — "Мастер общестроительных работ", "Арматурщик" и "Слесарь по строительно-монтажным работам" — укрупнятся в одну профессию с широким набором квалификаций», – пояснил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Новый ФГОС предусматривает возможность обучения по принципу «конструктора компетенций», то есть возможность освоения дополнительных квалификаций по выбору.

Также в него включены изменения в структуре образовательной программы (больше часов на практику, гибкость образовательных циклов), оптимизацию сроков обучения (до 2 лет — для рабочих профессий и специальностей, до 3 лет – для более технологичных).

Тема: Экзамены
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Uynachalnica

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-Керя-

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Иркут 69

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ivanbak

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