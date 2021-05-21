Как поступить в вуз после колледжа

Выпускник с дипломом колледжа или техникума может пойти работать, так как уже получил специальность. А может продолжить обучение в вузе в очном или заочном формате. Возможно ли поступление в вуз после колледжа без ЕГЭ и получит ли учащийся отсрочку от армии?

Абитуриент с дипломом среднего профессионального образования (СПО) может поступить на программы бакалавриата и специалитета, сдав внутренние вступительные испытания в университете.

Также поступающий может сдать ЕГЭ и поступить только с результатами ЕГЭ либо совместив эти результаты со вступительными испытаниями вуза. Такие правила действуют во многих учреждениях, например, в Новосибирском государственном университете. Решение о том, сдать внутренние экзамены вуза или ЕГЭ, принимает самостоятельно поступающий.

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Если выпускник техникума сдаст ЕГЭ, он сможет, как и школьник, подать результаты в пять вузов, в каждом на от 2 до 10 направлений. Сдать вступительные экзамены в пять вузов будет намного сложнее. Но запись на ЕГЭ в 2021 году уже завершилась.

При этом количество экзаменов одинаково для всех поступающих с дипломом СПО, независимо от профиля. Оценка идет по 100-балльной шкале за каждое из трех вступительных испытаний.

Никаких поблажек не стоит ждать даже если колледж при вузе, единственное преимущество — качественная и профильная подготовка к вступительным испытаниям.

Как сообщается на сайте Сибирского федерального университета, при наличии по одному предмету результатов ЕГЭ и результатов вступительного испытания, пройденного в вузе, в сумму баллов будет включен наиболее высокий из результатов.

Поэтому если у выпускника колледжа на руках результаты ЕГЭ, но они не очень высокие можно еще и сдать внутренние испытания вуза, чтобы получить больше шансов на зачисление.

Армия, бюджет и ускоренная программа

«Выпускник может поступить на бюджет. Для этого сумма конкурсных баллов, полученных по результатам внутренних испытаний или ЕГЭ, должна быть такой, чтобы иметь возможность занять эти места по результатам конкурсного отбора», — отметила пресс-служба НГУ.

При этом, как сообщают вузы, при поступлении на программу бакалавриата с дипломом СПО отсрочка от армии не предоставляется.

Большинство абитуриентов интересуются, есть ли сокращенное обучение в вузе после колледжа. Но сразу попасть на третий курс после техникума нельзя. Университеты принимают всех на первый курс.

«После поступления поступающий с СПО может быть переведен на индивидуальный учебный план обучения в случае перезачета отдельных дисциплин или модулей. Такое решение принимает учебно-методический отдел факультета или института», — отметили в НГУ.