После школы: ступени высшего образования в России

Система высшего образования в России многоступенчата. Какие есть уровни и формы вузовского образования, чем отличается специалитет и бакалавриат, зачем учиться в магистратуре и через сколько лет можно получить ученую степень? Система образования в России, согласно закону №273 «Об образовании в РФ», включает дошкольное, общее (школьное) и профессиональное, а также дополнительное образование. Основное школьное образование — обязательно. Дальше возможны варианты. Школьник может сдать в 9 классе основной государственный экзамен (ОГЭ) и получить среднее профессиональное образование (СПО) в колледже или техникуме, а затем пойти работать или учиться в вуз. Второй вариант — закончить 11 классов, сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ). После этого можно получить СПО или поступить в вуз, где также встанет выбор о форме обучения. ЕГЭ действует четыре года, начиная со следующего года со сдачи экзамена. То есть результаты ЕГЭ, сданного в 2021 году, будут действовать при поступлении в 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Поэтому, если выпускник не хочет поступать сразу или уже после поступления захотел в другой вуз, он сможет поступить в течении этого времени по результатам одного ЕГЭ. Если поступать в университет после истечения четырех лет, придется сдавать ЕГЭ заново. Это можно сделать во время досрочного периода и в резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ. Высшее образование После школы или колледжа, техникума можно поступить в высшее учебное заведение. При этом нужно выбрать: поступать на бакалавриат или специалитет. Также абитуриент выбирает форму обучения — очную или заочную. Каждый россиянин имеет право на один раз получить бесплатное высшее образование, если поступил на бюджет.

Специалитет

Форма обучения, которая функционировала в СССР и России до введения европейских стандартов. Обучение длится пять лет.

По итогам сдачи экзаменов и защиты дипломной работы выдается диплом специалиста с указанием присвоенной квалификации. Выпускники специалитета имеют право на профессиональную деятельность и могут продолжить образование в магистратуре или аспирантуре.

Бакалавриат

Ввели в 2011 году. Это законченное высшее образование. Учеба длится 4 года и предполагает общую фундаментальную подготовку.

Плюсы этого вида образования — возможность получения двойных дипломов с иностранными вузами, возможность понять насколько по душе выбранная профессия и выбрать в магистратуре более узкую или другую специальность.

По окончании бакалавриата студенты защищают квалификационную выпускную работу. По ее итогам выдается диплом бакалавра с присвоением квалификации («Академический бакалавр», «Прикладной бакалавр»). Документ дает право работать по профессии или продолжить обучение в магистратуре.

Магистратура

Позволяет углубить специализацию по выбранному направлению. На программы магистратуры можно поступать после бакалавриата и специалитета. Обучение длится не менее двух лет и предусматривает подготовку студента к научно-исследовательской деятельности.

Если в магистратуру поступает бакалавр, он продолжает обучение, поэтому может претендовать на бесплатное обучение. А специалист может учиться в магистратуре только платно.

Выпускники защищают выпускную работу (магистерскую диссертацию), по итогам которой выдается диплом магистра и присваивается квалификация «Магистр». Выпускники магистратуры могут начать работать или продолжить образование в аспирантуре.

Очное, заочное и дистанционное

Также абитуриент может выбрать учиться ему очно, заочно или дистанционно. Главные плюсы очного обучения: отсрочка от армии, стипендия и общежитие, меньший срок обучения, студенческая жизнь.

Главные плюсы заочного обучения: возможность совмещать с работой, меньшая стоимость. Но не на всех специальностях в вузах есть заочное обучение, например, в медицинских вузах его нет.

Существует также очно-заочная форма обучения, которую раньше называли вечерней. То есть студенты посещают пары по вечерам и не во все дни, сессию сдают очно, но много времени учатся самостоятельно.

Главным плюсами будет совмещение работы и учебы, меньшая стоимость обучения и взаимодействие с преподавателями и сокурсниками. Среди минусов — отсутствие отсрочки от армии и студенческих льгот, срок обучения как на заочной форме.

Дистанционное обучение во многом схоже с заочным, но главное преимущество — возможность учиться в любом вузе страны или за рубежом.

Последипломное образование

Некоторые специальности, например, врача, предполагают кроме специалитета или магистратуры, еще и постдипломное образование, для более полного уровня знаний и навыков. В медицинских вузах — это интернатура и ординатура, в области искусств — ассистентуры-стажировки, в науке и педагогике — аспирантура или адъюнктура в высших военных учебных заведениях.

Интернатура

Это форма последипломного обучения выпускников медицинских вузов, по итогам которого они могут начать работать. Год они проходят практику в медучреждении.

Ординатура

Это завершающая ступень подготовки по ряду направлений в области медицины (фармацевтики). К поступлению в ординатуру допускаются обладатели высшего медицинского (или фармацевтического) образования. Обучение длится 2 года.

Это сочетание углубленного изучения основ медицинских наук с практикой в медицинских учреждениях. Ординатор сдает трехступенчатый квалификационный экзамен. Выпускникам выдается диплом об окончании ординатуры и присваивается квалификация специалиста, дающая право работы в медицинских учреждениях.

Ассистентура-стажировка

По программам ассистентуры-стажировки могут обучаться выпускники специалитета или магистратуры в области искусств. Срок обучения не превышает двух лет.

Выпускная работа в зависимости от специализации — выступление, концерт, показ, выставка, фильм и т.д. По окончании ассистентуры-стажировки выдается диплом об окончании с присвоением квалификации («Концертный исполнитель и преподаватель высшей школы»), дающий право исполнительской и преподавательской деятельности.

Аспирантура

Это форма подготовки научно-педагогических кадров. В аспирантуру могут поступать выпускники магистратуры или специалитета. Обучение включает образовательную часть, педагогическую деятельность, практику, научно-исследовательскую работу. Аспирантура бывает очная и заочная.

Учиться в аспирантуре можно бесплатно, если есть места в конкретном вузе и хорошо сданы экзамены.

Аспиранты обязательно выбирают научное направление и тему исследования для своей диссертации. Необязательно поступать в аспирантуру на свою специальность. Поступить можно на любую специальность, кроме медицинской.

Обучение на очной форме длится не менее трех лет, на заочной – не менее четырех. Выдается диплом об окончании аспирантуры с присвоением квалификации («Исследователь», «Преподаватель-исследователь»).

По итогам защиты диссертации присваивается степень кандидата наук – первая степень, официально подтверждающая статус ученого.

Как сообщается сообщается на сайте «Главный государственный экспертный центр оценки образования», получить степень кандидата наук можно без прохождения обучения в аспирантуре. Для этого специалист и магистрант может быть переведен на научные должности и в течение трех лет подготовить диссертацию. После защиты диссертации ему присваивается ученая степень кандидата наук.

Докторантура

Обучение сроком до трех лет и подготовка докторской диссертации, а затем ее защита и присвоение ученой степени. Дает возможность получать стипендию, пользоваться оборудованием учебного заведения.

Также докторскую степень можно получить без прохождения обучения при работе на научной должности и подготовки докторской диссертации в течение дву лет, последующей ее защиты и присвоения ученой степени доктора наук.