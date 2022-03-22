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Android 13 предупредит о «скрытом» расходе энергии

Источник:
Sibnet.ru
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Пиктограмма разряженного аккумулятора на смартфоне
Фото: © Alexander Andrews / Unsplash License

Android 13 будет уведомлять пользователей в случае, если фоновые приложения потребляют слишком много энергии. Система будет анализировать энергопотребление программ и позволять выбирать для них профили питания.

Если система обнаруживает высокое энергопотребление приложения в фоне, то пользователь получит специальное уведомление, сообщается на странице разработчиков Android. Ему будет приведена статистика потребления энергии и предложено принять действия для экономии заряда. Например, выгрузить энергоемкий процесс или изменить профиль питания.

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Android 13 будет поддерживать профили энергопотребления, с возможностью индивидуальной настройки для каждого процесса.Пользователи смогут назначить приложениям ограниченный, оптимизированный или неограниченный объем потребления энергии, что позволит контролировать расход заряда аккумулятора.

Подобные уведомления уже использовались в предыдущих версиях Android, но от них было решено отказаться ввиду большого объема критики от пользователей — оповещения приходили слишком часто. Новые уведомления не будут появляться чаще одного раза в сутки.

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AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!