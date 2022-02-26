iPhone 14 станет самым автономным

Предстоящие iPhone 14 станут самыми автономными в линейке Apple. Это произойдет благодаря использованию нового модуля 5G, потребляющего меньше энергии.

Apple заказала изготовление новых чипов 5G, сообщает издание Economic Daily Newsсо ссылкой на источники в компании TSMC, занимающейся производством всей линейки смартфонов. Инновационный 5G-модуль будет потреблять меньше энергии при работе в диапазоне 6 ГГц и mmWave.

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Новый чип позволит работать в сетях Wi-Fi 6E, что обеспечивает высокую скорость и стабильность соединения при наименьших задержках. Специалисты Economic Daily News считают, что использование такого оборудования является признаком создания в скором будущем Apple собственных модемов 5G.

Новинка влияет на автономность не только напрямую, но и косвенно — чип значительно меньше своих предшественников, что позволяет использовать освободившееся место для аккумулятора большего размера.