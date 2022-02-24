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Google Chrome откажется от экономии трафика на смартфонах

Источник:
Sibnet.ru
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Браузер Google Chrome на смартфоне
Фото: © deepanker70 / Pixabay License

Режим экономии трафика (Lite) исчезнет из мобильного Google Chrome одновременно с выходом новой версии браузера 100. Компания-разработчик сочла функцию ненужной для большинства пользователей.

Причинами отказа от режима Lite в Google назвали повышение скорости мобильного интернета и его удешевление во многих странах, сообщается на странице поддержки браузера. Разработчики пришли к выводу, что режим сохранения трафика утратил актуальность в современном мире.

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Функция сохранения данных сжимает сайты на стороне сервера и предоставляет для мобильных устройств облегченную версию веб-страниц, что позволяет экономить трафик и ускорять загрузку. 

Выход мобильной Google Chrome 100 запланирован на 29 марта 2022 года. Отключение режима Light коснется всех поколений браузера — с момента релиза новой версии режим экономии трафика перестанет работать и в более старых браузерах.

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Хайтек #Смартфоны #Интернет #Софт
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Топ комментариев

Alhazred

Ты вообще много чего не понимаешь. Смирись с этим)))

Alhazred

До революции в состав Малороссии входило три губернии. После революции это были земли принадлежащие СССР....

Alhazred

Иди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))

mosquito__2010

К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.
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