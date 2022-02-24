Google Chrome откажется от экономии трафика на смартфонах

Режим экономии трафика (Lite) исчезнет из мобильного Google Chrome одновременно с выходом новой версии браузера 100. Компания-разработчик сочла функцию ненужной для большинства пользователей.

Причинами отказа от режима Lite в Google назвали повышение скорости мобильного интернета и его удешевление во многих странах, сообщается на странице поддержки браузера. Разработчики пришли к выводу, что режим сохранения трафика утратил актуальность в современном мире.

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Функция сохранения данных сжимает сайты на стороне сервера и предоставляет для мобильных устройств облегченную версию веб-страниц, что позволяет экономить трафик и ускорять загрузку.

Выход мобильной Google Chrome 100 запланирован на 29 марта 2022 года. Отключение режима Light коснется всех поколений браузера — с момента релиза новой версии режим экономии трафика перестанет работать и в более старых браузерах.