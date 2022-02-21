Realme представит самую мощную зарядку для смартфонов

Компания Realme 28 февраля представит на выставке MWC 2022 самую быструю в мире зарядку смартфонов максимальной выходной мощности 200 Вт.

Новинка поддерживает стандарт USB PD, однако в этом случае она будет ограничена мощностью 45 Вт. Ожидается, что самая мощная зарядка в мире войдет в состав комплекта Realme GT2 Pro для международных рынков.

Согласно опубликованной Realme фотографии, зарядка отличается компактными размерами и окрашена в белый цвет. Предположительно, данным устройством будут оснащаться все топовые смартфоны компании.

В прошлом году Xiaomi показала зарядку мощностью 200 Вт, однако она так и не поступила в продажу. Устройство от Xiaomi могло полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за восемь минут.