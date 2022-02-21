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Realme представит самую мощную зарядку для смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Realme

Компания Realme 28 февраля представит на выставке MWC 2022 самую быструю в мире зарядку смартфонов максимальной выходной мощности 200 Вт.

Новинка поддерживает стандарт USB PD, однако в этом случае она будет ограничена мощностью 45 Вт. Ожидается, что самая мощная зарядка в мире войдет в состав комплекта Realme GT2 Pro для международных рынков.

Согласно опубликованной Realme фотографии, зарядка отличается компактными размерами и окрашена в белый цвет. Предположительно, данным устройством будут оснащаться все топовые смартфоны компании.

В прошлом году Xiaomi показала зарядку мощностью 200 Вт, однако она так и не поступила в продажу. Устройство от Xiaomi могло полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за восемь минут.

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Топ комментариев

BETEPAH86

Так помоги!!! Чего сидишь то?!??! Где твоя помощь как ИСТИННОГО омериганца братской Украине????

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

Удавиков

если быть честным, с такой игрой в турнире оказаться в финале это уже успех

pepelmetal

Да он и не уезжал) у него денег нет
Sibnet.Ru