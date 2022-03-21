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Microsoft Defender принял обновление Office за программу‑вымогатель

Источник:
Sibnet.ru
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Новая версия антивируса Microsoft Defender for Endpoint начала распознавать пакет обновлений для Microsoft Office как вирус и блокировать его установку.

Антивирусная программа неправильно идентифицировала файл «OfficeSvcMgr.exe» приняв его за программу-вымогатель. Стив Шольц, главный технический специалист по безопасности в Microsoft, подтвердил на Reddit, что это ложноположительное срабатывание.

Шольц сообщил, что Microsoft исследовала вспышку срабатываний антивируса, признала их ложноположительными и уже исправила программу свежим патчем. Причиной ошибки названа проблема в коде Microsoft Defender for Endpoint.

Microsoft Defender for Endpoint это облачный антивирус для всех десктопных и мобильных платформ. Он представляет собой комплексный продукт, способный отслеживать угрозы не только на компьютерах и смартфонах, но и на серверах и даже роутерах.


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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

VALGOR

Во первых кто решил что эти партии "пророссийские"??? Ты что ли??? Смешно просто)))) А ни кого бить не...

Plaguer

Т.е. картонные коробки было выгоднее везти через Евразию, вместо производства на месте, да?..

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?
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