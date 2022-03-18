НАВЕРХ

Определены все участники четвертьфинала футбольной Лиги Европы

Источник:
Sibnet.ru
274 0
Фото: Oleschyk / CC BY-SA 4.0

Определились все команды, которые выступят в четвертьфинале Лиги Европы. Это «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Брага», «Рейнджерс», «Барселона», «Айнтрахт», «Вест Хэм», «Лион».

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 7 апреля. Ответные игры запланированы на 14 апреля. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье на арене «Рамон Санчес-Писхуан», сообщает «Чемпионат».

На стадии 1/8 финала Лиги Европы должен был сыграть «Спартак», однако ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.

Еще по теме
Россия гарантировала себе место в таблице коэффициентов УЕФА
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
Наставник сборной России вернулся тренировать «Ростов»
Швеция раскритиковала решение ФИФА по России
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
37
Байден публично оскорбил Путина
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
32
Киев заявил о движении Украины и России к компромиссу
32
Россия покинула Совет Европы
31
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
Sibnet.Ru