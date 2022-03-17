Россия подаст имущественный иск из‑за переноса ЧМ по волейболу

Российская Федерация после решения о переносе чемпионата мира по волейболу подаст имущественный иск к Международной федерации волейбола (FIVB) в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил в интервью «Матч ТВ» министр спорта РФ Олег Матыцин.

Чемпионат мира по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. FIVB в марте лишила Россию права проведения турнира из-за ситуации на Украине.

«Есть часть материальных исков, например, в части чемпионата мира по волейболу. Потому что РФ готовилась провести крупный турнир, строила арены, надеясь в том числе на материальный эффект. В международную федерацию выплачены взносы. Мы будем требовать в этой части вернуть денежные взносы, а также компенсировать нематериальный ущерб», — сказал Матыцин в интервью «Матч ТВ».

По его словам, идет калькуляция, иск к международной федерации готовится к подаче.