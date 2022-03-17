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Россия подаст имущественный иск из‑за переноса ЧМ по волейболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wikon1995 / CC BY-SA 3.0

Российская Федерация после решения о переносе чемпионата мира по волейболу подаст имущественный иск к Международной федерации волейбола (FIVB) в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил в интервью «Матч ТВ» министр спорта РФ Олег Матыцин.

Чемпионат мира по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. FIVB в марте лишила Россию права проведения турнира из-за ситуации на Украине.

«Есть часть материальных исков, например, в части чемпионата мира по волейболу. Потому что РФ готовилась провести крупный турнир, строила арены, надеясь в том числе на материальный эффект. В международную федерацию выплачены взносы. Мы будем требовать в этой части вернуть денежные взносы, а также компенсировать нематериальный ущерб», — сказал Матыцин в интервью «Матч ТВ».

По его словам, идет калькуляция, иск к международной федерации готовится к подаче.

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gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
Sibnet.Ru