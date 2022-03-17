WhatsApp получил новую функцию, которая касается настройки уведомлений о реакциях на сообщения.

Мессенджер по умолчанию сообщает пользователю о том, что собеседник отреагировал на его сообщение. Обновление позволяет отключить такого рода уведомления, пишет портал WABetaInfo.

Таким способом разработчики решили повысить приватность программы. Настройки для управления уведомлениями о реакциях уже доступны для пользователей в бета-версии WhatsApp для iOS и Android.

Доступной для всех пользователей мессенджера функция станет после ближайшего обновления, отмечается в сообщении.