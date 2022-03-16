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Облако «Диск-О:» от Mail.ru стало временно бесплатным

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Диск-О: и других сервисов
Фото: © Пресс-служба VK

Приложение «Диск-О:» от сервиса «Облако Mail.ru» стало временно бесплатным. Оно представляет собой универсальный клиент для 13 облачных дисков, в том числе Google Drive, Dropbox, OneDrive, Яндекс.Диск.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы "Облако Mail.ru" и "Диск-О:" работали независимо от любых внешних изменений. Главным приоритетом для нас остается безопасность данных пользователей, поэтому мы делаем доступ к сервису "Диск-О:" бесплатным», — сообщил руководитель сервиса «Облако Mail.ru» в пресс-релизе.

«Диск-О:» можно использовать как универсальный клиент для 13 облачных сервисов. Он автоматически синхронизирует данные между компьютером и облачными хранилищами и поддерживает перенос данных между дисками. 

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Программа способна объединить все облачные диски пользователя в один. Работать с файлами можно как онлайн, так и без подключения к сети, присутствует возможность просмотра всех файлов и папок в одном каталоге без необходимости скачивания.

Клиенты «Диск-О:» для Windows и MacOS можно скачать на официальном сайте. О продолжительности бесплатного использования не сообщается. Для подключения потребуется аккаунт Mail.ru.

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karuto

Вот и хорошо, что решились. Вот и славно.

nicollaich

Защищать права человека можно и в отдельно взятой России, без членства в СЕ.

slavaynin

Это же Россия их закрыла,как и украину.

mosquito__2010

Поплыл гегемон. А можно было и без этого.
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