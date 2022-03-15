Mozilla удалила «Яндекс» из списка поисковых систем Firefox

Браузер Mozilla Firefox прекратил поддержку поиска «Яндекс». Российский поисковик теперь нельзя установить из списка поисковых систем браузера, а в качестве его замены автоматически установлен Google.

«Firefox только что убрал поиск в "Яндексе" из навигационного бара. Он по умолчанию заменен на Google. "Яндекс" убрали даже из окошка выбора поиска в настройках», — сообщил топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов в своем телеграм-канале.

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Официального комментария от Mozilla Corporation не поступало. Это, считает Бакунов, служит доказательством того, что блокировка поисковика в браузере стала собственной инициативой компании и исключает неполадки.

Версии браузера, не получившие последние обновления, работают с поиском «Яндекса» как и раньше, однако получив пакет дополнений, поддержка российского поисковика автоматически пропадает и на его место встает Google.