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Медведев побыл первой ракеткой мира меньше месяца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rob Keating from Canberra, Australia, Australia / CC BY 2.0

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев 21 марта опустится на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он смог побыть в этом почетном статуте 22 дня.

Медведев проиграл французу Гаэлю Монфису в понедельник в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). Он лишился 205 рейтинговых очков. Теперь в активе Медведева 8410 баллов, что на 55 меньше чем у серба Новака Джоковича, который, таким образом, возвращается на первую строчку рейтинга.

Медведев официально стал первой ракеткой мира 28 февраля, до этого его потолком было второе место в рейтинге. Подъем на вершину был обусловлен успешным выступлением в начале года на Australian Open, где россиянин дошел до финала. В свою очередь, Джокович этот турнир пропустил из-за решения австралийских властей аннулировать ему визу.

Медведев стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который возглавил рейтинг АТР. Последний раз это удавалось Марату Сафину в апреле 2001 года. Ранее в 1999 году первой ракеткой мира был Евгений Кафельников.

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